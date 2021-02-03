İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Takla atan araçta 3 kişi yaralandı

Balıkesir’in Havran ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada otomobil içinde bulunan 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'den Edremit istikametine seyreden 35 KC 908 otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bölünmüş yoldan çıkarak zeytinlik arazide takla attı. Kazada araç içinde bulunan 3 kişi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaye ekiplerinin yardımıyla sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Havran Devlet Hastanesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.