Takla atan otomobilde sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Havran ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı. Otomobil içine sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Havran ilçesinde 54 BJ 818 plakalı otomobilin sürücüsü Z.A., direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü Zihne A. ve yolcu Emin M. Araç içinde sıkıştı. Bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği kurtarma, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan iki kişi itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması ile çıkartıldı. Kazada yaralanan iki kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.