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Taksi şoförüne sahte 200 lira verenleri polis arıyor

Erdek’te bindikleri taksi şoförüne sahte 200 lira veren 2 kişi polis tarafından aranıyor.

Erdek'te bindikleri taksi şoförüne sahte 200 lira veren 2 kişi polis tarafından aranıyor.


Edinilen bilgiye göre; Erdek'te piyasaya sahte para süren biri erkek diğeri bayan olmak üzere 2 kişi polis tarafından aranıyor. Erdek'te meydana gelen son olayda bir taksiye binen 2 kişi yolculuk sonrası taksi şoförüne sahte 200 TL verdi. Taksici yolcular indikten sonra parayı kontrol ettiğinde verilen paranın sahte olduğunu anlayarak, polise başvurdu. Erdek polisi taksici esnafın şikayeti üzerine şüphelikeri yakalamak için çalışması başlatıldığı öğrenildi.

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