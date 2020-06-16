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Taksiciler heykele maske taktı

Erdek Botanik Park’ta bulunan heykele, taksici esnafı korona virüs salgınında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere dikkat çekmek için maske takıldı.

Erdek Botanik Park'ta bulunan heykele, taksici esnafı korona virüs salgınında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere dikkat çekmek için maske takıldı.


Erdek Botanik Parkta sergilenen heykele korona virüs salgınına dikkat çekmek için taksici esnafı tarafından maske takıldı. Korona virüsle yaygınlaşan ve virüsten korunmak için hemen hemen herkesin kullandığı maskeler insanların hayatında büyük bir yer edinmesine kaşı bir kısım vatandaşlar ise maske takmamakta direniyor.


Erdek Kapıdağ Sahil taksi esnaflarından Erhan Ünal ve Talip Vardar botanik parkta bulunan heykele, maskenin önemine dikkat çekmek adına maske taktıkların söyledi. İlginç bir görüntü oluşturan maskeli heykeli görenler tebessüm ederken, bazı şahısların heykelle selfi yapmaları dikkat çekiyor.

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