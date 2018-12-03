Tam gökkuşağı görenleri hayran bıraktı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Hacıarslanlar Mahallesi kırsalında ortaya çıkan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

Hacıarslanlar kırsal mahallesinde görülen gökkuşağı yaklaşık yarım saat kadar izlenebildi. Zeytinlik alanların üzerinde seyri doyumsuz bir ışık şöleni sunan gökkuşağı fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Bölgede tam gökkuşağının nadir olarak görüldüğünü ifade eden çevre sakinleri bu eşsiz doğa olayını fotoğraflayabilmek için yoğun bir çaba sarf ettiler.