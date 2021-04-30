Tam kapanmada üretime devam eden çiftçilere fide desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince Edremit ilçesinde çiftçilere yüzde 50'si hibe olmak üzere 400 bin domates ve biber fidesi dağıtıldı.

Çıkrıkçı Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Çıkrıkçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi çiftçilere 400 bin fide, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akçay ve Edremit Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger tarafından teslim edildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın tarım, turizm, tarih (3T) projesi kapsamında Büyükşehir ile koordinasyon halinde çalışmalar devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi'nin ortak hizmet projesi olan Çıkrıkçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne; 400 bin adet sebze fidesi bedeli, 4 bin kilogram yem bitkisi bedeli ve tohum bedeli desteğinde bulundu. Edremit Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger, “Bugün, bildiğiniz üzere geçen yıl başlattığımız Çıkrıkçı Ovası'ndaki arazilerimizin köylüye teslimini yapıp, tarımı güçlendirmek için bir katkı sunduk. Köylümüze de bu konuda elimizden gelen bütün destekleri sunarak bu hareketi başlattık ve kendilerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Balıkesir'in birçok tarımsal çeşitliliği olduğuna dikkat çeken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada: "Biz de geçen sene Çıkrıkçı Mahallemizde uygulamış olduğumuz bu fide desteğimizi bu yıl da arttırarak devam ettirmeyi hedefledik. Şu anda 150 dönümde 400 bin fideyi biz yüzde 50 hibeyle Büyükşehir Belediyesi olarak katkıda bulunuyoruz" dedi.

Çıkrıkçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tahsin Yıldız ise, "Edremit ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden çok büyük destek gördük. Teşekkür ediyoruz. Bahçelerimizi ekti. Şu an fideleri teslim alıyoruz" ifadesini kullandı.

Basın açıklamasına Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger, Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Meclis Üyesi Hüseyin Güven, Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Tarımsal İşler Müdürü İbrahim Atış, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akçay, Kooperatif Başkanı Tahsin Yıldız katıldı.