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Tamir edilen yollar çöktü, sürücüler zor anlar yaşıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde doğal gaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollar tamir edilmesine rağmen çöktü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğal gaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollar tamir edilmesine rağmen çöktü. Bu yollarda sürücüler zor anlara yaşıyorlar.


Edremit ilçesinde doğal gaz çalışmaları nedeniyle açılan çukurlar daha sonra belediye ekipleri tarafından tamir edildi. Ancak tamir edilen bir çok yol kısa bir süre içinde tekrar sürücülere zor anlar yaşatan çukurlara dönüştü. Özellikle Kavaklıdere Caddesinde meydana gelen çökme nedeniyle araçlarına zarar vermek istemeyen sürücüler trafiği tehlikeye atarak karşı şeritten ilerlemek zorunda kalıyorlar. Sürücüler yetkililerin bir an önce çöken yolları tamir etmelerini istiyorlar.

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