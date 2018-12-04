Tamirhanede çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi

Edremit'te oto tamir servisinde alev alan araç kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Sanayi Sitesi Hamidiye Mahallesi 551 Sokak'taki tamirhanede meydana geldi. Tamir için bırakılan bir araç bilinmeyen nedenle alev aldı. Tamirhane sahibi ise durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit itfaiye Amirliği ekiplerin kısa sürede müdahalesine rağmen araçta maddi hasar meydana geldi.