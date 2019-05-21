Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 172. yılı Balıkesir'de kutlandı

yılı Balıkesir'de de kutlandı. Tapu hizmetlerinin, elektronik ortamda güvenli bir şekilde verilmeye başlandığını belirten Balıkesir Tapu Kadostra Müdürü Bahattin Kozlu, "Web Tapu sistemi ile vatandaşlarımız taşınmazlarını e-devlet üzerinden yönetebilmektedir" dedi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 172. yıl dönümü nedeniyle Balıkesir Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Tapu ve Kadastro Müdürü Bahattin Kozlu, Altıeylül Tapu Müdürü Fatih Eratıcı, Karesi Tapu Müdürü Ahmet Nazım Ergün tarafından anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Müdür Kozlu, “Ülkede yaşayan insanlar için mal emniyeti ve bunun devlet güvencesiyle korunması olduğu kadar, toprağa dayalı bütün üretim faaliyetleri ile mekan temini çalışmalarında kamuya hizmet verecek alanların temini ve düzenlenmesinde 1'inci derece hizmet verip, teknolojiyi yakından takip eden bir kurum olarak çalışıyoruz. Bilgi ve belgeler elektronik ortama alınarak, kurulan sistemler ile vatandaşımıza sunulan hizmetler daha kolay ve güvenli bir şekilde verilmeye başlanmıştır. Web Tapu sistemi ile vatandaşlarımız, taşınmazlarını internet üzerinden e-devlet üzerinden takip edip, yönete bilmektedirler. Bu şekilde başvuru yapabilir, taşınmazlarını görüntüleyebilir, konumunu haritada görebilir ve elektronik ortamda harçlarını ödeyerek yetki verebilmektedirler” dedi.

Müdür Kozlu 2018 yılında Tapu Müdürlükleri olarak Balıkesir genelinde Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde hizmet verdiklerini belirterek, "Balıkesir Tapu Müdürlüklerimiz Merkez İlçe Karesi ve Altıeylül Tapu Müdürlüklerinden ibarettir. Karesi Tapu Müdürlüğü 2018 yılı içerisinde 18 bin 700 yevmiyeli işlem sonuçlandırmış olup, Altıeylül Tapu Müdürlüğü ise 22 bin 456 yevmiyeli işlem sonuçlandırmıştır. Balıkesir Merkez İlçe ve ilçe tapu müdürlüklerinde de toplam 41 bin 156 yevmiyeli işlem yapılmıştır" şeklinde konuştu.