Tarihi çınarlar tescilleniyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Cumhuriyet zamanından ve daha öncesinden kaldığı tahmin edilen tarihi çınarlarda tescil çalışması gerçekleştiriliyor. Termal kaynakları, tarihi ve kültürel değerleri ile göz dolduran doğal şehir tesciline sahip Sındırgı ilçesinde tarihi değerlere de sahip çıkılıyor.

Sındırgı Demirci yolu üzerinde kırsal mahalle ayrımı beş çeşmeler mevkiinde bulunan “Tarihi Çınar”a yaş tesbiti ve tarihteki yeri konusunda araştırma yapılarak tescil başvurusunda bulunuldu. Balıkesir üniversitesi öğretim görevlileri Prof. Dr. Fatih Satıl ve Doç. Dr. Zeki Çevik tarafından yapılan araştırmada tarihi çınar ağacının özellikleri belirlendi. Tarihi Başçeşme çınarının 1320 yılında dikildiğini ve yaklaşık 697 yaşında olduğu tespitini yaptılar. Tarihi çınarın 16 metre boyunda, 10 metre çevre yapısı ve 3 metre 18 santimetre çapında olduğunu tespit ettiler.

Sındırgı ilçesinde turizm, tarih ve kültürel değerlere sahip çıkan ve korunması adına çalışmalar yürüten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “Balıkesir üniversitesi öğretim görevlileri Prof. Dr. Fatih Satıl ve Doç. Dr. Zeki Çevik'e Doğal şehir Sındırgı adına Teşekkür ederim. Sındırgı termali, doğal ve kültürel mirası ile görülmeye değer bir yer. Şimdi de ilçemizde çokça bulunan tarihi çınar ağaçlarımız da tescil çalışmalarını başlattık. Beşçeşmelerden başlayan çalışmalarımıza, Balıkesir caddesi üzerinde bulunan hatta Çınarlı yol olarak tabir edilen bölgemizdeki çınar ağaçlarımızla devam edeceğiz. O bölgemizde Cumhuriyet döneminde Ali Ağazade Mehmet Efendi tarafından dikilen çınar ağaçlarımız var. Dolmabahçe sarayının önündekilerle aynı çınarlar. Önümüzdeki günlerde bu ağaçların hikayelerini de gün yüzüne çıkaracağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” Şeklinde konuştu.