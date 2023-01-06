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Tarihi cunda sokakları tertemiz

Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Cunda (Alibey) Adası’nda tüm çalışma kadrosunu seferber ederek dip bucak temizlik gerçekleştirdi.

Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Cunda (Alibey) Adası'nda tüm çalışma kadrosunu seferber ederek dip bucak temizlik gerçekleştirdi.


Ada genelini kapsayan çalışmalar doğrultusunda, sahil şeridinden, tarihi kent sokaklarına, orman, yol ve kaldırımlara kadar en ücra noktalar temizlendi, elden geçirildi. Ekipler tarafından, ayrıca vatandaşların, yerli ve yabancı konukların, yaz/kış huzurlu vakit geçirdikleri sahil boyunca detaylı temizlik çalışması yapıldı. Gün boyunca devam eden çalışmaların sonunda yüzlerce çöp torbasını dolduran, gelişigüzel atılan atıklar toplandı.

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