İhlas Haber Ajansı

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Tarihi eser kaçakçılarına jandarmadan operasyon

Balıkesir’in Havran ilçesinde jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Havran ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 102 adet sikke ve 1 adet dedektör ele geçirildi.


Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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