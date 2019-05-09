Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

Balıkesir'de jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı. Operasyonda Roma dönemine ait piyasa değeri 800 bin lira olan güneş saati ile seramik çömlek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il jandarma ekipleri bazı kişilerin ellerinde bulunan obje, heykel ve tablo gibi tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları tespiti üzerine alıcı kimliği ile şahıslarla irtibata geçti. Tarihi eserleri elinde bulunduran H.B., T.B. ve A.B. ile Bursa-Balıkesir Karayolu kenarında faaliyet gösteren bir işletmenin bahçesinde buluşma sağlandı. Tarihi eserleri satmak için geldikleri Sultançayır Mahallesi'nde jandarma ekipleri, 10 plakalı araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait piyasa değeri 800 bin lira olan güneş saati ele geçirdi. H.B., T.B. ve A.B.'nin ev ve müştemilatlarında yapılan aramalarda ise 1 adet seramik çömlek, 2 adet 7.65 tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 7 mermi ele geçirildi.

H.B., T.B. ve A.B. jandarma tarafından gözaltına alınırken, haklarında yasal işlem başlatıldı.