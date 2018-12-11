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Tarihi ev kuvvetli yağışa dayanamadı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabaha kadar etkili olan sağanak yağmurda tarihi bir binanın duvarı çöktü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabaha kadar etkili olan sağanak yağmurda tarihi bir binanın duvarı çöktü. Aynı sokakta bulunan bir çok tarihi kerpiç bina da yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya


Gazi İlyas Mahallesi 85. Sokaktaki tarihi binanın ikinci katının duvarı kuvvetli yağışa dayanamayarak çöktü. Gece saatlerinde büyük bir gürültü ile çöken binanın etrafında tedbir alındı. Aynı sokakta bulunan birçok kerpiç bina da yağıştan olumsuz etkilendi. Bu binalar da yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyalar. Yıkılan bina sebebiyle 85. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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