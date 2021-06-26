Tarihi İbrahim Bey camisi restorasyon sonrası ibadete açıldı

Balıkesir'in tarihi İbrahim Bey Camii'nin restorasyonu tamamlandı. Vali Hasan Şıldak, 6 asırlık geçmişi ile tarihe ışık tutan ve Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen İbrahim Bey Camii'nin açılış törenine katıldı.

Açılış programında Paşa Camii Müezzin Kayyımı Nafiz Duman'ın Kuran Tilavetinin ardından konuşan Vali Hasan Şıldak, "Geçen hafta Kasaplar Camii'nin ardından bugün de İbrahim Bey Camii'nin tamamlanan restorasyon çalışmaları neticesinde tekrar ibadete açılması için bir aradayız. Yapılan bu çalışmalar hem tarihimize hem de maneviyatımıza sahip çıkmamızın tezahürü olarak karşımızda duruyor. Bize emanet edilenleri yaşatmak, bizim aldığımız medeniyet kültürünün vazgeçilmez bir gerekliliğidir. Ülkemizde özellikle son dönemde yapılan bu tür çalışmaların en güzel örneklerini görüyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü bir çoğu zaten vakıf eseri olan tarihi nitelikteki eserlere sahip çıkıyor. Biz batı medeniyetlerinden farklı olarak, geçmiş medeniyetlerin hangisine ait olursa olsun, topraklarımızda bulunan bütün eserlere sahip çıkıyoruz. Her biri bizim toprağımızda var olan, bize emanet edilen ortak mirastır. Ama bu tür yapılar camiler, mescitler, hamamlar Selçuklu'dan Osmanlı'dan kalan eserler çok daha başka, çok daha bize ait. Bu eserlerden biri olan İbrahim Bey Camii de restore edilerek gelecek nesillere miras olarak bırakılıyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yapımı tamamlanan İbrahim Bey Camii'nin açılışına Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, İl Müftüsü Celal Sürgeç ve vatandaşlar katıldı.