Tarihi ilkokul taşınmaz kültür varlığı olarak tescillendi

Manyas'ın kırsal Hamamlı İlkokulu korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak tescillendi.

Mülkiyeti hazineye ait olan ve 3 Kasım 1931 yılında eğitim-öğretime açılan daha sonra öğrenci sayısının azalması üzerine 1999-2000 eğitim-öğretim yılında kırsal Akçaova İlkokuluna taşımalı eğitime başlanan Hamamlı İlkokulu Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edildi.

Manyas Kaymakamlığı, Milli Emlak Şefliği ve Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan raporun incelenmesi sonrası Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Müdürlüğünün 3972 sayılı kararı ile kırsal Hamamlı İlkokulunun korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak kabul edilmesi onaylandı.

Kırsal Hamamlı Mahallesi Muhtarı İsmail Omay , "Atalarımızdan yadigar kalan ve bizim de eğitim gördüğümüz okulumuzun korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesinden mutlu olduk. Biz de bundan sonra daha iyi sahip çıkacağız" dedi.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik "Mimari özelliği ve tarihi ile ilimizin örnek binalarından olan kırsal Hamamlı İlkokulumuz bizim talebimiz üzerine Kültür Varlıkları Koruma Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan çalışmalar sonrası korunmaya değer taşınmaz kültür varlığı olarak kabul edilmiştir. Binamıza mahalle halkımız daha önce olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.