Tarihi Kayabey Camisi ibadete açıldı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 1471 yılında yapılan Kayabey Camisi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce aslına uygun restore edilmesinin ardından yeniden ibadete açıldı.

Vali Ersin Yazıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 492 bin TL'ye restore edilen Kayabey Camisi'nin ibadete açılması nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Kayabey Camisinin restorasyon çalışmaları 2017 Kasım ayında başladı ve 570 gün sürdü. Ana mekanda yapılan uygulamalar kapsamında, gerek zemin hareketlerinin, gerekse çatlakların davranışlarının ve olası hareketlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan yapısal izleme sistemiyle restorasyon sürecinde tüm veriler izlendi ve kayıt altına alındı. Yapılan tespitler sonucunda cami için herhangi bir güçlendirmeye ihtiyaç duyulmadı. Mevcut çatlak ve boşluklara enjeksiyon yöntemi ile sağlamlaştırma yapıldı.

Müdür Erarı, "Aslını uygun restore edildi"

Açılış töreninde konuşma yapan Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı, "Restorasyonu gerçekleştirilen bu güzel eseri, büyük bir mutluluk ve gururla açıyoruz. Yıllar önce yapılmış bu mübarek cami; uzunca süre hizmet vermiş, zaman içerisinde çeşitli tadilatlar görmüştür. Son olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün girişimleri ile aslına uygun bir şekilde tekraren restore edildi" dedi.

Vali Yazıcı, "Güzel eser ortaya çıktı"

Vali Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, restorasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu mübarek günde tarihi bir caminin restorasyon sonrasındaki açılışında sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Cenab-ı Allah bize Ramazan ayının başlangıcında açılışını yapmayı nasip etti. Balıkesir genelinde son yıllarda büyük bir titizlikle restorasyon faaliyetleri devam ediyor. Gayet güzel bir eser ortaya çıkmış. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, Karesi Müftüsü Fahri Sağlık tarafından yapılan dualar eşliğinde gerçekleştirilen cami açılışı sonrasında, protokol üyeleri ve davetliler öğle namazını yeni camide hep birlikte kıldı. Kayabey Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla öğle vakti düzenlenen törene Vali Ersin Yazıcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı ve vatandaşlar katıldı.

548 Yıllık cami: İlk olarak Candaroğullarından Kaya Bey tarafından 1471/72 yıllarında mescit olarak inşa ettirilen Kayabey Camisi, Kaya Bey'in vefatından sonra kardeşi İskender Bey tarafından geniş araziler vakfedilerek ebediyen yaşaması için tedbir alınmasından sonra, 1593 yılında Vakıf gelirleri arttırılarak, Kaya Bey Mescidi Sultan III. Murat'ın emri ile camiye çevrilmiştir. Cami 1897 depreminde hasar gördüğünden bu defa Sultan II. Abdülhamit'in yardımı ile tekrar yapılmıştır. Caminin doğu giriş kapısı üzerindeki mermer kitabede bu husus ifade edilmektedir. Caminin minaresi yetmişli yıllarda yapılmıştır.