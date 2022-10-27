Tarihi Kentler Birliğinden Sındırgı'ya üçüncü ödül

Tarihi, kültürü ve doğası ile gün yüne çıkarılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde hayata geçirilen restorasyon projeleri de ödüle layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliği'nin 21'incisini düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda da süreklilik ödülü bu yıl da ”Sındırgı Hamamı Gün Yüzüne Çıkıyor” Restorasyon Projesi ile Sındırgı'nın oldu.

Kışla Müze Han, Güreş Evi ile başlayan ödül yağmuruna Sındırgı Hamamı da eklendi. Sındırgı Belediyesi Strateji geliştirme müdürlüğü tarafından hazırlanan yarışma projeleri TKB tarafından da uygun görüldü. Üst üste yapılan yarışmalarda her yıl Sındırgı ödülünü almak üzere kürsüye çıkıyor.

Yarışmaya bu yıl 34 üye belediye, toplam 67 projeyle katıldı. 2001 yılından buyana düzenlenen Koruma Özendirme Yarışması, TKB üyesi belediyelerin ”kimlikli kent” kavramını güçlendirmesini, kentin hafıza mekânlarını geleceğe taşınmasını, atıl durumdaki yapıları restore ederek yeniden işlevlendirmesini ve yaşayan, canlı odaklara, kamusal alanlara dönüştürmesini destekliyor, teşvik ediyor. Tek yapı ölçeğinde onarımlar ile sokak, çarşı, mahalle gibi çok boyutlu yürütülen kentsel mirası koruma çalışmaları bu yarışma sayesinde tanıtılıyor, düzenlenen ödül töreniyle projeler sergileniyor ve ilgili kesimlerle paylaşılıyor.

Tarihi Kentler Birliği'nin kurulmasını sağlayan ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'in adına verilen ”Sındırgı Hamamı Gün Yüzüne Çıkıyor” Restorasyon Projesi ile Süreklilik Ödülü Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a verildi.

Ödül için değil tarihe saygı için çalışmalar devam ediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje ile 8 tescilli tarihi binanın restorasyonunun yapılacağı belirtildi. Ödüllü Sındırgı Hamamı avlusunda gerçekleşen imza törenine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı Can Şakir Binan ve vatandaşlar katıldı.

Balıkesir'de tescilli binaları restore ettiklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz, “Var olan tarihi eserlerimiz, soyut olan kültürel mirasımızı ortaya çıkarıp geçmişle bugünün bağlantısını kadim devlet, kadim millet olmanın özelliğini ortaya çıkarmamız lazım. Bu işleri çok değerli buluyoruz. Balıkesir'de merkezde bir hareket başlattık ve bütün tescilli eserlerimizi restore ediyoruz. Mezarlıklarımızı restore ediyoruz ve ziyarete tamamen hazır hale getiriyoruz. O üzerindeki taşlarla ilgili kimler yaşadığıyla ilgili geçmişten günümüze araştırma yapılabilir ve ne yazdığını tercümesini okunabilir hale getiriyoruz” dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı Can Şakir Binan ise öğrencilerle birlikte çok heyecanlı olduklarını belirtti.

Restorasyon projelerinin, tarih ve kültürün yaşatılmasının ödüllerle taçlandırıldığını ve Sındırgı'nın geçmişi ve geleceği adına güzel bir projeye imza attıklarını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “Burada bir proje hazırlattık Tarihi Kentler Birliğine, ÇEKÜL Vakfıyla birlikte. Akabinde Valilikten aldığımız bütçeyle beraber burayı da şu anda bir şifahaneye dönüştürmek üzere restore ettik. Ve bu güzellik Tarihi Kentler Birliği'nin projesi veya oraya müracaatımızın doğrultusunda İyi Uygulama Ödülüne layık görüldü. Bizim için çok değerli bir ödül. Çünkü tarih aslında bizim kimliğimiz, tapumuz, geçmişimiz. Ve geçmişimizi geleceğe taşıyabilmek bizim en önemli yanımız. Bu ödül Sındırgı'ya doğal şehre çok yakıştı. İnşallah yeni binaları da Yıldız Teknik Üniversitesiyle beraber yaptığımız çalışmalarla diğer eksik kalan sivil ve devlet binalarını restore projelerini hazırlayacaklar. Haziran ayına kadar inşallah bu proje bitecek o zaman Sındırgı'da da her bir bütçe bulduğumuzda yeni binaları yine restore etme tarihe Sındırgı'nın geçmişine ait bir özellik olarak taşımaya devam edeceğiz“ dedi.