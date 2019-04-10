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Tarihi PTT kampı yıkıldı

PTT Genel Müdürlüğü’ne ait olup, yıllardır metruk durumda bulunan Erdek’te ki tarihi PTT kampı tesisleri binası çevresinde yaşayan vatandaşlar açısından tehlike arz ettiği için yıkıldıBalıkesir turizminin önemli noktalarından Erdek ilçesine bağlı Çuğra bölgesinde yer alan ve 10 yılı aşkın süredir boşta bulunan tesislerin yeni bir projenin uygulanması amacıyla yıkılıp temizlenerek arsaya dönüştürüleceği öğrenildi.

PTT Genel Müdürlüğü'ne ait olup, yıllardır metruk durumda bulunan Erdek'te ki tarihi PTT kampı tesisleri binası çevresinde yaşayan vatandaşlar açısından tehlike arz ettiği için yıkıldı


Balıkesir turizminin önemli noktalarından Erdek ilçesine bağlı Çuğra bölgesinde yer alan ve 10 yılı aşkın süredir boşta bulunan tesislerin yeni bir projenin uygulanması amacıyla yıkılıp temizlenerek arsaya dönüştürüleceği öğrenildi. 1960 yılından beri PTT mensuplarına yaz aylarında hizmet veren 4 bloklu tesislerde 160 oda, 760 yatak ve ayrıca bir de işçi bloku bulunuyordu.

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