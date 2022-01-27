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Tarihî Zağnos Paşa Camii beyazlar içinde kaldı

Balıkesir’de etkili olan kar yağışı Zağnos Paşa Camii’ni beyaza bürüdü.

Balıkesir'de etkili olan kar yağışı Zağnos Paşa Camii'ni beyaza bürüdü. Tarihi caminin bembeyaz görüntüsü izleyenlere de huzur verdi.


Balıkesir'de etkili olan kar yağışı şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü. Şehir beyaz örtüyle kaplanırken, Zağnos Paşa Camii de nasibini aldı. Beyaz örtü eşsiz manzarasıyla gören vatandaşları mest etti. Beyaz örtü ile kaplanan tarihî Zağnos Paşa Camii'nin havadan görüntüsü izleyenlere de huzur verdi.

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