Tarık Buğra Doğumunun 100. Yılında Balıkesir'de anıldı

Yılında Tarık Buğra” paneli düzenlendi. Panele Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı ve Tarım Eski Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Kerim Özdemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, il protokolü, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: Bugün burada Anadolu'nun yazılmamış destanlarından birini, Tarık Buğra'yı öğrencilerimiz sizlere tanıtacak. Anadolu Mektebi kapsamında değerli öğrencilerimizi Anadolu'nun nice destansı şahsiyetini, kahramanını tanıtmak en büyük amacımız. Bu güzel etkinlikler, bu güzide öğrenciler sayesinde yarınlarımızın bu günümüzden çok daha aydınlık olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise “Prof. Dr. Sami Güçlü, Anadolu Mektebi ile bir ateş yaktı ve bu ateş tüm Anadolu'ya yayılıyor. ‘Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi' bizi biz yapan, değerlere sahip çıkan yazarlarımızı, şairlerimizi, edebiyatçılarımızı yeni nesille buluşturup, tanıştırıyor. Onları gelecek nesillere aktarma noktasında mütevazı bir başlangıçla her tarafa yayıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı, Tarım Eski Bakanı, Prof. Dr. Sami Güçlü ise Tamamen bir sivil hareket olarak ortaya çıkan bu oluşum 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından himaye altına alınmış olup 81 ile yayılması amaçlanmıştır. Niyetimiz ve gayretimiz şudur: Milli, manevi ve bu topraklara ait değerleri çok iyi kavramış ve kendisini bir büyük ideale doğru hedeflendirmiş, mesleğini çok iyi yapan bilinçli bir gençliğin örneklerini oluşturmak”dedi.