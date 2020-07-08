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Tarım arazisi kül oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çalılık arazide çıkan yangında tarım arazileri kül oldu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çalılık arazide çıkan yangında tarım arazileri kül oldu.


Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı yanındaki çalılık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Saat 17.00 sularında etkisini gösteren yangını çevredeki vatandaşların ihbarı doğrultusunda Bandırma İtfaiye Gurup Amirliğine bildirildi. Yangında 3 itfaiye,1 arasöz, 1 askeri itfaiye aracı ve traktör müdahale etti. Küçük bir alanda başlayan yangın rüzgârın etkisiyle büyük bir alanı etkiledi. Çalılık kısımda başlayan yangın buğday arazisine de sıçradı. Yaklaşık olarak 10 dönümlük buğday arazisi de yangında kül oldu. Yangında Külefli Mahallesi'nden bir traktör su tankeri söndürme çalışmasına yardımcı oldu. 1 saatlik yangını Bandırma İtfaiye Gurup Amirliğine bağlı personellerce soğutma çalışması ve köylülerin yardımıyla sürdürdü. Bandırma Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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