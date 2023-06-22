Tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen yangında yüzlerce dönüm tarım arazisi alevlere teslim oldu. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Çıkrıkçı mevkii ile Dalyan mevkii arasındaki tarım buğday dikimi yapılan tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede bölgede etkili olan poyraz rüzgarının da etkisiyle yayıldı. Buğday hasadı yapılan ancak saman balyalama işlemi yapılmayan tarlalarda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek sazlık alanlara da sıçradı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit ve Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ve helikopteri ile müdahale edildi. Çiftçiler de yangının yayılmaması için traktörleri ile yoğun bir çaba harcadı. Yangında bölgede bulunan bazı bağevleri de zarar gördü. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Ayrıca jandarma yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlattı.