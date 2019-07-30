Tarım ilacı yerine sarımsak ve sabunlu su kullanarak organik tarım yaptılar

Kızıklı Mahalesi'ndeki tarlasında ürettiği sebzeleri pazarda satan 65 yaşındaki Feyzullah Eren, ürünlerini, kendisinin hazırladığı tabii karışımlarla haşerelerden ve hastalıklardan koruduğunu söyledi.

Eren, geçen yıl Burhaniye Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Meziyet Narin'den organik reçete aldı. Sarımsak, soğan, acı biber ve sabunlu sudan oluşan karışımı kullandığını anlatan Feyzullah Eren, “Ben Kızıklı'da çiftçilik yapıyorum. Benim lâkabım Karadayı. Meziyet Hanım bir arkadaşa organik reçeteyi anlatıyordu. Ben de alıp uyguladım. Bu karışım sayesinde haşere ve hastalık olmadı. Böylelikle hem organik üretim yaptım, hem de ilaç masrafından kurtuldum. Aynı karışımı komsularıma da tavsiye ediyorum” dedi.

Feyzullah Eren'in sergisini ziyaret eden Öğretim görevlisi Meziyet Narin, “Kırtık'ta organik üretim konusunda birçok eğitime destek olduk. Balıkesir Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Yavuz Öktem, Kırtık'daki eğitim sırasında vatandaşlara böyle reçete vermişti. Ben de onu bazı çiftçilerimize dağıttım. Feyzullah Eren de bu reçeteyi aldı ve tarlasında kullandı. Üreticimiz, sarımsak, soğan, acı biber ve sabunlu su karışımını kullanarak hastalık ve haşerelerden kurtuldu. İlçemizde organik üretimin yaygınlaşmasını istiyoruz” diye konuştu.