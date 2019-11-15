Tarım İlçe Müdürlüğünden organ bağışı

Erdek İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası nedeniyle yürütülen çalışmaya, Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü 13 personeli ile destek verdi.
Organ bağışının ihtiyacı olan insanlara yardım açısından önemli bir rol oynadığına dikkat çektikten sonra organ bağışında bulunan Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Işıktaş yaptığı açıklamada: “Organ bağışında bulunmak toplumsal bir sorumluluktur ve dayanışmadır. Bağışlanan her organ, yeni bir hayatın başlangıcıdır. Unutulmamalıdır ki, yarın bizlerin de bu tür yardımlara ihtiyacımız olabilir. Bu konunun öneminden dolayı 13 personelimiz organ bağışına duyarsız kalmayıp, organ bağışında bulunmuşlardır. Bağışlanan her organ filizlenen bir hayattır" dedi.