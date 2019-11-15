Tarım İlçe Müdürlüğünden organ bağışı

Organ bağışının ihtiyacı olan insanlara yardım açısından önemli bir rol oynadığına dikkat çektikten sonra organ bağışında bulunan Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Işıktaş yaptığı açıklamada: “Organ bağışında bulunmak toplumsal bir sorumluluktur ve dayanışmadır. Bağışlanan her organ, yeni bir hayatın başlangıcıdır. Unutulmamalıdır ki, yarın bizlerin de bu tür yardımlara ihtiyacımız olabilir. Bu konunun öneminden dolayı 13 personelimiz organ bağışına duyarsız kalmayıp, organ bağışında bulunmuşlardır. Bağışlanan her organ filizlenen bir hayattır" dedi.