Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Küçükbaş yetiştiricilerine bu yıl 1 milyarın üzerinde destek vereceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Projesi Küçükbaş Hayvan Dağıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, küçükbaş hayvancılığa bu yıl 1 milyarın üzerinde destek verileceğini açıkladı.

Balıkesir Gıda ve Tarım İl Müdürlüğünde düzenlenen tören ile Tarım ve Orman Bakanı, üreticilerle bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, "Tüketimi doğru yere yönlendirmek gerekiyor. Küçükbaşın eti daha lezzetli, kaliteli ve sağlıklı. Bu coğrafyanın alışkınlığı olan küçükbaş et tüketimini tüketici seviyesinde tekrar teşvik etmemiz, alıştırmamız, bu üretimi artırmamız lazım. Son 3 yılda 8 milyon, yüzde 17 artışla küçükbaş sayımızı artırdık. Toplam 54,1 milyon başa çıkardık. Kendimize 2023 için çok iddialı bir hedef koyduk ve 'her bir Türk vatandaşı için bir küçükbaş, yani 83 milyona 83 milyon küçükbaş olsun' dedik. Son 18 yılda küçükbaştaki artış, yüzde 70. Tüm dünyada da yüzde 125 artmış. Küçükbaş yetiştiricilerine geçen yıl 845 milyon lira destek verdik. Bu yıl da 1 milyarın üzerinde destek vereceğiz. Soy kütüğü kaydı tutulan koyun, keçi başına 100 lira, soy kütüğünden doğan damızlık koç tekeleri kullananlara hayvan başına 500 lira para veriyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle tamamladı: "Başında biri olmadığı sürece bu hayvanları yetiştirme imkanı yok. O yüzden bu konuda verdiğimiz destekler son derece önemli. Bakanlığımızın birleşmiş olması da önemli. Tarım ve Orman Bakanlığı olduktan sonra özellikle ormanlık alanların otlatmada kullanılması konusunda, çok daha iyi noktalara geldik. Küçükbaşın orta yaşlı ormanların gelişiminde ve temizlenmesinde önemli bir fayda sağladığı ortaya çıktı." diye konuştu.

Programda ayrıca, koyun yetiştiriciliği eğitimi alarak sertifikalandırılmış 25 kadın girişimciye, 15'er baş Karacabey merinos koyun ve birer koç için çekleri takdim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ve AK Parti milletvekillerinin katıldığı törenden önce Pakdemirli, üreticilerin açtığı stantları ziyaret etti.