Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçi kayıt süresini uzattı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018 üretim yılı ÇKS kaydını 30 Haziran 2018 tarihine kadar yaptıramayan çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti gidermek için 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzattı. Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muhsin Pala, kaydını yaptırmayanların ay sonuna kadar başvurmalarını istedi.

'Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlandığını anlatan Müdür Pala, “ ÇKS yönetmeliğine göre, üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları üretim yılının 30 Haziran tarihinde sona ermektedir. Çiftçilerin bu tarihten sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri hariç olmak üzere ÇKS'ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılmamaktadır. Ancak, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 2018 üretim yılına ilişkin başvurularını 30 Haziran 2018 tarihine kadar yapamayan çiftçiler, söz konusu üretim yılına ilişkin çiftçi kayıt başvurularını 31 Aralık 2018 tarihine kadar yapılabileceklerdir. Kayıt yaptırmayan çiftçilerin ay sonuna kadar başvurmalarını bekliyoruz” dedi.