Tarıma can suyu jeotermal enerji

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve GMKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Güç tarafından jeotermal enerjiyle ısıtılması hedeflenen tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesi için protokol imzaladı. İmzalanan protokol ile bitkisel üretim işletmelerinin ihtisas konusuna göre bir araya getirilerek, üretimin her safhasında kontrol edildiği, üretimde verim ve kalitenin arttırıldığı, düşük maliyetli üretimin teşvik edilerek karlılığın sağlandığı, modern tarıma geçişi hızlandırarak yıl boyu üretimi yaygınlaştırmayı sağlayacak ve iyi uygulama örneği teşkil edecek. Jeotermal kaynakla ısıtılan tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesi kurulması hedefleniyor.

Jeotermal kaynakla ısıtılacak

Büyükşehir Belediyesi olarak jeotermal enerjiyle ısıtılan tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesi kurulabilecek alanların belirlenmesi noktasında en kısa zamanda çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, bu proje ile tarıma yeni bir ivme kazandırmak üzere yola çıktıklarını ifade etti. Başkan Yılmaz "Jeotermal kaynakları organize sanayi bölgesinde kullanarak sıfıra yakın bir maliyetle seraların ısıtıldığı katma değeri yüksek ürünleri Balıkesir'de yetiştireceğiz" açıklamasında bulundu.