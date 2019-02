Tarımın başkentinde tarım konuşuldu

Balıkesir Ticaret Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası'nın ortaklaşa düzenlediği ‘Tarım 4.0' isimli konferans gerçekleştirildi. Ekonomist, Gazeteci Cem Seymen'in konuşmacı olarak katıldığı konferansta Türkiye'nin geleceğinin tarım olduğu vurgulandı.

Ekonomist, Gazeteci Cem Seymen yaptığı sunumda Türkiye'nin tarımdaki potansiyelini iyi değerlendirerek dünya ülkeleri arasında yerini alması gerektiğini söyledi. Seymen, kalabalık bir topluluğa yaptığı konuşmada, "Ben bugünkü sunumun başlığını ‘Türkiye ekonomisinin yeni hikayesi ne olmalı' dedim. Çünkü bizim bir hikayeye ihtiyacımız var. Güzel bir hikayeye ihtiyacımız var: Burası sıradan bir ülke değil. Biz çok büyük potansiyeli olan, toprakları çok verimli ve geçmişinden birçok bilgiyi almış ve miras olarak gelecek nesillere aktarabilecek kadar zengin bir kültürüz. Bu kültürün üstündeki zenginlikleri zaman içinde unuttuk. Bir şeyler unutturuldu, endüstriyel gıda, müzik, televizyonculuk, kültür hayatımıza girdi. Bununla hem damağımızın tadını unuttuk, hem de kalbimizin sesini unuttuk. Ben buna inanıyorum. Kalbimizi dinlemekten vazgeçtiğimiz andan itibaren o bam telimizi titreten, Anadolu'nun renklerini unuttuk. Şimdi bunları ayağa nasıl kaldırabiliriz? Üreticinin üzerinde çok büyük maliyet baskısı var dedim ya var çünkü küresel bir gıda üretimi var bütün dünyada. Yani küresel gıda üretimi endüstrisi var. Bunu yapan da birisi Avrupa Birliği'nden, birisi Amerika'dan iki büyük şirket. İki tane dev şirket tarım 4.0'la; yani bilimi, teknolojiyi, üniversiteleri, AR-GE merkezlerini, laboratuvarlarını kullanarak daha iyi verim verecek, her bir insanın kendi özelliğine göre, görsel iklim değişikliğine göre hangi şartlar değiştiyse; havadaki oksijen, azot miktarı, yağış rejimi. Bu büyük şirketler meteoroloji şirketlerinden, meteorolojinin, NASA'nın çalıştığı büyük meteoroloji merkezlerinden önümüzdeki 5-10 yılın hava raporlarını satın alıyorlar. Kimsenin ulaşamadığı bilgileri alıyorlar. Yani iki sene sonra don mu olacak, beş sene sonra çok fazla sıcaklık düşüşleri mi olacak, havadaki oynamalar ne olacak, iklim değişikliklerinde hangi ülkede; Arjantin'de, Türkiye'de, Güney Afrika'da, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Kolombiya'da ne olacak hepsini biliyorlar” diye konuştu.

"Benim görevim tarımın milli servet olduğunu söylemek"

Türkiye'de tarımın gelişmesi için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirten Cem Seymen sunumunun devamında şunları söyledi:

“Çok ama çok büyük bir ablukaya alınmış durumdayız. Bazı ülkeler uyanıyor, bazı ülkeler uyanamıyor. Benim görevim Türkiye'yi uyandırmak. Benim görevim tarımın bir milli servet olduğunu; daha da önemlisi milli bir güvenlik olduğunu herkese anlatmak. Uyanmamız lazım. Çünkü bu şirketler; dünyada topu topu iki büyük şirket var dev. Tohum, gübre, ilaç üretiyorlar. Yaptıkları endüstriyel gıdayla da insanları hasta ediyorlar, kaç kişinin öldüğüne kadar veriyorlar. Kaç kişinin öleceğine, kaç kişinin hastalanacağına, kaç kişinin kanser ilacı alacağına karar veriyorlar. Bu kadar ciddi durum yani. Dünyadaki büyük gıda şirketleri, tarım şirketleri bütün bilgiyi elinde tutup; çünkü eskiden olduğu gibi bir çağda yaşamıyoruz, çok ciddi teknolojinin kullanıldığı bir devrim çağında yaşıyoruz. Yani bilgi artık her yerde girin internete her yerde, her türlü bilgiyi bulabilirsiniz.”

Düzenlenen konferansa Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'un yanı sıra üretici birlikleri yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.