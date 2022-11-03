Tariş zeytinyağı taban fiyatını açıkladı

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nin 2022-2023 dönemi alım kampanyasında sızma yağlara 81 TL fiyat belirlediklerini ifade eden Birlik Başkanı Hilmi Sürek, bu rakamın üreticiyi mağdur etmeyecek bir tutar olduğuna işaret etti. Sürek, ürünün değerini koruyarak, üreticiyi mağdur etmemek amacında olduklarının altını çizerek, "Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği üreticinin ürününün en iyi şekilde değerlendirilmesi hedefi doğrultusunda her sezon başlangıcında ülke ve dünya piyasalarını dikkatli şekilde inceleyerek politikalarını oluşturmaktadır. Geçtiğimiz sezon da aynı titizlikle sürdürdüğümüz çalışmalarımız sonucu başarılı bir kampanya yürüttük. Üretici ortaklarımızla omuz omuza 2021-2022 kampanya dönemini hem alımlar hem de satışlar açısından memnuniyet verici şekilde tamamladık. Bu yıl da bölge, ülke ve dünya üretimi ve fiyat oluşumlarını dikkate alarak, hassasiyetle yapılan değerlendirmeler sonucunda sızma zeytinyağına 81 TL fiyat belirleyerek, alım kampanyasını açtık'' diye konuştu.

Birlik Başkanı Hilmi Sürek, 2022-2023 sezonunun Türkiye ve diğer üretici ülkeler açısından farklı bir sezon olacağı değerlendirmesini yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapılan saha çalışmalarına dayalı olarak bu üretim sezonunda ülkemiz, tarihinin en yüksek rekoltesini realize edecek. Diğer yandan dünyanın en büyük üreticisi İspanya'da kuraklık nedeniyle ciddi verim kaybı olduğu bilinmektedir. İspanya'nın yanı sıra benzeri durum İtalya ve Portekiz'de de görünmektedir. Bu durum ülkemiz zeytinyağlarının değerlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu fırsatı hep beraber kazanca dönüştürmeliyiz. Zeytin ve zeytinyağı üretimi için çabalayan herkese başarılı ve bereketli bir sezon diliyorum.''