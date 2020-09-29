‘Taşlı Ada' kararı Ayvalıklıları sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 26 Eylül 2020 tarih, 31256 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren kararname ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki ‘Yassı Ada' olarak da isimlendirilen Taşlı Ada'nın ‘Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesi ilçede büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Türkiye'nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanlarından biri olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içindeki 22 adadan biri olan Taşlı Ada'nın; doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda ‘Kesin Korunacak Hassas Alan olarak ilan edilip, bu kararın tescillenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kararın ilçe halkını son derece mutlu ettiğini söyledi.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın zaten hassas ve korunması gereken bir alan olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Ergin, “Bu alanda korunması gereken birçok güzellikler de mevcut. Biz; belediye ve Ayvalık halkı olarak zaten korunması için mücadele ediyor, bir yandan da dikkatli bir şekilde kullanımını her zaman öngörmüşüzdür. En son da Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Taşlı Ada, yüksek hassasiyet gerektiren koruma alanlarının içerisinde gösterilmiştir. Bu alanların sayısının Ayvalık genelinde artmasını umut ediyoruz. Çevre koruma konusundaki bu hassasiyetin; gerek Cumhurbaşkanlığı, gerekse hükümet tarafından ciddi bir şekilde algılanıp, tabiat parkımız içerisindeki sayısının artmasını bekliyoruz” dedi.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın korunabilmesi için uzun yıllardan bu yana süregelen çok ciddi bir mücadelenin içerisinde olduklarının altını çizen Başkan Mesut Ergin, “Tabi ki bu sayı arttıkça, en azından bizimde gönlümüz rahat olur. Geçmişten gelen ve halen daha da sürdürdüğümüz özverili korumacılıkla ilgili mücadelemizin de Cumhurbaşkanımız tarafından ödüllendirildiğini düşünüyoruz” diye konuştu.