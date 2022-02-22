Taşocağı davasında hukuk zaferi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Tabiat Derneği ve Ayvalık Belediyesi tarafından Burhaniye'nin Hacıbozlar, Ayvalık'ın Bağyüzü ile Bergama'nın Aşağıcuma ve Hacıhamzalar mahallelerinde; İdeal Stone Granit Ocağı İşletmesi (Kapasite Artışı) ve Kırma Eleme Tesisi projesi için verilen “ÇED olumlu” kararının iptali için ortaklaşa açılan İzmir 6. İdare Mahkemesi'ndeki dava iptal kararıyla sonuçlandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türkiye'nin gözde turizm beldesi olan Ayvalık ve Kuzey Ege'deki tüm bölgenin, güzelliğinin, estetiğinin, doğallığının bozulmaması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Ayvalık'ı gelecek kuşaklara, atalarından aldığı gibi emanet etmenin sorumluluğunu ve yükünü omuzlarında taşıdıklarını vurgulayan Başkan Ergin, iptal kararının, benzer girişimde bulunmak isteyenlerin hevesini kursağında bırakacağını belirtti.

Başkan Ergin, “Karakoç Deresi'nin sulak alan statüsünde kalması, pirina kokusu yayan fabrikanın önlem alması, Karahayıt'ın madencilere depo olmaması için, göreve geldiğimiz günden beri mücadele ediyoruz, mücadeleyi aksatmaksızın sürdürmeye de devam edeceğiz. Bu mücadeleyi sürdüren ve desteklerini esirgemeyen Avukat Günay Benli ve Avukat Canan Yılmaz'a, gönüllü olarak davamızı üstlenen Avukat Filiz Sonsuz'a, birlikte mücadele yürüttüğümüz Ayvalık Çevre Platformu, Bergama Çevre Platformu ve Burhaniye Çevre Platformu'ndaki arkadaşlarımıza ve yaşam savunucusu dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.