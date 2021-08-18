İhlas Haber Ajansı

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Tatil beldesi Edremit'te koronavirüs vakaları arttı

Balıkesir genelinde vaka sayılarındaki artış hızla devam ediyor.

Vaka artış hızının en yüksek olduğu Edremit'te bu durum endişeyle takip ediliyor. Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı uyarı ile “Kuralları terk etmeyelim, rehavete asla kapılmayalım” dedi.


İlçe genelinde yaşanan nüfus hareketliliği ile birlikte vaka sayılarındaki artış sonrasında Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Kaymakam Ünsal, “İlçemizde vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatış oranlarına da yansıyabilir. Vaka sayılarındaki bu yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Kuralları terk etmeyelim, rehavete asla kapılmayalım” dedi.

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