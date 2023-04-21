Tatilciler bayramda Yunan adalarına akın etti

Ramazan Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazan ayının son günü ve bayramın ilk gününde Türkiye'nin en batısındaki deniz hudut kapısı önünde sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluşturan tatilcilerin yoğunluğu, Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında karşılıklı seferler düzenleyen feribot firmalarının yüzünü güldürdü. Covid-19 pandemisinin ardından ilk kez böyle bir yoğunlukla karşılaşan feribot firmalarının bayram süresince yaklaşık 3 bin turisti Midilli Adası'na taşıması bekleniyor. Vatandaşların Midilli Adası'na gitmeden önce araçlarını bıraktıkları otoparklarda da yoğunluk yaşandı.

Ayvalık-Midilli arasında seferler düzenleyen bir turizm firmasının sahibi Ali Jale, bayramın ilk gününde bin kişinin üzerinde Türk turistin Midilli Adası'na geçtiğini belirterek, "Bu yılki Ramazan Bayramı periyodunda bizim de tahmin ettiğimizin üzerinde bir yoğunluğumuz var. Türk insanının zaten Yunan adalarına yönelik bir sempatisi olduğunu biliyorduk. Pandemi sürecinde bu gidiş gelişler biraz yavaşlasa da geçtiğimiz yıl çarklar yeniden dönmeye başladı. Bu bayramda da bu durumu yoğun bir şekilde hissediyoruz. Bugün firmamıza ait bir feribot ve deniz otobüsüyle Midilli'ye hareket edeceğiz. Yaklaşık olarak bugün deniz hudut kapısından, diğer firmanın da yolcularıyla bin kişiye yakın turistin geçmesini bekliyoruz. Biz bu talepten memnunuz. Önemli olan turistlerimizi istedikleri tatil ortamına kavuşturabilmektir" dedi.

Ayvalık'tan Yunan adalarına 2019 yılından sonra ilk kez bu kadar yoğun talep aldıklarını kaydeden Jale, "Dün, bugün ve yarın olmak üzere 3 gün süresince Midilli Adası'na çok yoğun bir geçiş var. Gemilerde yer yok şu anda. Sonra dönüşler başlıyor ama şu iki günde toplam 2 bin kişiyi Midilli'ye götüreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Yunan adalarına seferler düzenleyen turizm firmasının yetkilisi Hakan Dinç ise Midilli'den de Ayvalık'a gelen turistler olduğunu vurgulayarak, "Bu yoğun kalabalık özelikle son 10-12 yıldan bu yana yeşil pasaport sahibi vatandaşlarımızca oluşuyor. Eskisiyle kıyaslandığında aşırı bir kalabalık yok aslında. Ama Ayvalık'ın Cunda Adası'nın cazibe merkezi olması, buraya gelen misafir sayısı bir miktar hafifletebilmek adına Yunan adalarına son yıllarda böylesi bir talep oluşmaya başladı. Bence bu durumun adı, Yunanistan ile Türkiye arasında karşılıklı bir alışveriştir. Mesela geçen hafta Yunan adalarından Türkiye'ye, onların dini bayramı olan Paskalya nedeniyle adeta ciddi bir göç vardı. Bu süreçte yüzlerce Yunanlı Türkiye'ye gelerek Paskalya bayramlarını geçirdi. Bugün de biz Türkler, Ramazan Bayramı nedeniyle Yunan adalarına gidiyoruz” dedi.

Türk turistlerin Yunan adalarını tercih etme sebeplerinden birinin de ekonomik sebepler olduğunu belirten Dinç, "Covid pandemisi ve dünya genelindeki ekonomik istikrarsızlıklardan etkilenen ülkemizde de bazı girdiler çok fazla yükselince, turizm alanında da mecburen fiyatlar yükselmek zorunda kaldı. Euro kuruna rağmen Yunan adaları ekonomik anlamda Türkiye'ye kıyasla biraz daha ekonomik bir hale gelince de talep artışında adeta bir patlama yaşandı" diye konuştu.

Bayram tatilini Midilli Adası'nda geçirmeyi tercih eden Eylem Erkal, eşi ve kızıyla bayram tatiline çıktıklarını belirterek, "Bugüne kadar hep Midilli Adası'nın ismini duyardım ama bir türlü gidebilmek nasip olmamıştı. Biz devlet memuruyuz. Yeşil pasaportumuz da olunca Ramazan Bayramı'ndaki 3 günlük tatilimizi bu şirin adada geçirmeyi uygun gördük. Ama sabah saatlerinde deniz hudut kapısı önüne geldiğimizde bu yoğunluk ve uzun kuyruklarla karşılaşınca çok şaşırdım. Bu kadar yoğun bir talep olabileceğini beklemiyordum" dedi.