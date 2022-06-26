Tatilde çocuklar hobilerine yoğunlaştı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte öğrencilerden bazıları çeşitli kurslara giderken, bazıları da hobileriyle ilgilenerek zaman geçiriyor.

Manyas Atatürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ulaş Öztürk, yaz aylarında sürekli kullandığı bisikletini adeta kodifiye etti. Bisikletine piyasada 300 lira civarında olan bir ışık saçan aksesuarı 80-100 lira gibi bir harcamayla kendisi yapan 13 yaşındaki Ulaş, yine bisikletin 24 olan cantını 26 olarak değiştirerek, gidonlarını yarış bisikleti haline getirdi. Ulaş Öztürk, bu işi çok sevdiğini, ilk önce LED aldıklarını, arkadaşıyla birlikte bu işe başladıklarını, şimdi birbirlerine akıl verdiklerini söyledi. Baba Onur Öztürk ise çocuğunun küçük yaştan beri bu tür işlere çok özendiğini ve kendisinin bunları araştırarak yaptığını, mutlu olduğu için oğluna destek olduğunu dile getirdi.