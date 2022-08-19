Tayfun Canlı, belediye başkan yardımcısı oldu

Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Başkan Selman Hasan Arslan tarafından Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Başkan Yardımcılığı kadrosuna Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı getirildi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın göreve gelmesinden sonra Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirilen Tayfun Canlı, kısa süre içerisinde gösterdiği başarılı performansla büyük bir beğeni kazandı. Gerek vatandaşlarla gerekse kurum içerisindeki diyaloğu ve başarılı çalışmaları ile göz dolduran Canlı, Belediye Başkanı Arslan'ın görevlendirmesi ile Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevine devam edecek.

Canlı, Balıkesir doğumlu, ilk, orta ve lise eğitimini memleketi olan Balıkesir'de tamamladı. Üniversite eğitimini ise Bilgisayar Mühendisliği ve Kamu Yönetimi alanında yüksek başarıyla tamamladı.

IAE Paris Sorbonne Business School işbirliğiyle; Kurumsal Risk Yönetimi & Analizi, Üst Yönetim için Strateji & Liderlik gibi alanlarda çeşitli konferans ve eğitimler aldı.

Ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda genel koordinatörlük görevlerini üstlendi, Birçok STK ile çeşitli işbirlikleri yürüterek, başarılı sosyal sorumluluk projelerine imza attı. İş birliği yaptığı çoğu dernek ve STK'lar ile gönül bağı halen devam ederken, bir dönem Balıkesirspor dahil olmak üzere çeşitli kulüplerde lisanslı futbolculuk yaptı.

Başarılı bir şekilde sürdürdüğü Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevinin ardından Koordinatör Belediye Başkan Yardımcılığı görevine geldi.