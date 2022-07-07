Tayfun Canlı: “Kitap Fuarımıza bekliyoruz!”

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 13-21 Ağustos arasında yapılacak olan 5. Edremit Kitap Fuarı bölgeye damgasını vuracak.

Bu yıl Ağustos ayında 5.sini düzenlenecek olan Edremit Kitap Fuarı için hazırlıklar başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Kültür Müdürü Ahmet Cumhur Dokur ve Fuar Koordinatörü Gazeteci Necdet Saraç fuar hazırlıkları için bir araya gelerek hazırlık toplantısı gerçekleştirdiler.

Artık bir klasik haline gelen, ilgi ve merakla beklenen "Edremit Kitap Fuarı" için yoğun çalışmaların başladığını belirten Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı; "Büyük bir heyecan ve titizlikle fuarı planlıyoruz. Her yıl çıtayı biraz daha yükselttiğimiz fuarda bu yılda iddiamızı sürdürüyor, kitapseverleri sevgi ve ilgiyle takip edecekleri yazarlar, gazeteciler, alanında uzman kişiler ve yayınevleriyle Ağustos ayında Edremit'te buluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Programımızı, konuklarımızı ve yayınevlerini önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Ama şimdiden herkesi temin ederim ki beklediklerine değecek. Tüm kentlilerimizi ve kentimize gelen konuklarımızı fuarımıza bekliyoruz." dedi.