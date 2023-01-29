Tayfun Canlı'ya Batı Trakyadan ziyaret

Sadık Ahmetin oğlu Levent Sadık Ahmet, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlıyı ziyaret etti.

Batı Trakyada Türk azınlığının demokratik hakları için yıllarca mücadele veren, Dostluk Eşitlik Partisi Kurucusu ve eski Rodop Bağımsız Milletvekili rahmetli Dr. Sadık Ahmet'in oğlu, DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlıyı makamında ziyaret etti.

Canlıya görevinde başarılar dileyen Ahmet, Tanıştığımız ilk gün aldığım pozitif enerji ile iyi ve güzel yerlerde görev alacağını emindim. Rahmetli babam Dr. Sadık Ahmetin de hayali başarılı gençlerin önünü açmaktı. Başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum. Yolun açık olsun kardeşim" dedi.

Başkan Yardımcısı Canlı, ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek Ziyaretinden ve şahsıma yönelik övgü dolu sözlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Batı Trakya'daki soydaşlarımızın her zaman yanında olan ve yüreğindeki Türkiye sevgisini bayrak gibi üstünde taşıyan Levent Sadık Ahmete, gösterdiği teveccüh ve güzel dilekleri her zaman yüreğimin en derin köşesinde yer alacaktır dedi.