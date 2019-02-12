TCDD'den yüksek gerilim uyarısı

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, "Elektrifikasyon Tesisleri Kurulumu çalışmaları kapsamında Eskişehir-Kütahya-Balıkesir demiryolu hattının, yapımı tamamlanan Mezitler-Nusrat (Balıkesir) istasyonları arası demiryolu hattına 13 Şubat 2019 tarihinden itibaren 27 bin 500 Volt yüksek gerilim verilecektir. Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir" uyarısı yapıldı.