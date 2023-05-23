TDİOSB bilgilendirme toplantısı ETO meclis salonunda gerçekleşti

Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası'nın (ETO) kurucu müteşebbis üyesi olduğu Kaz Dağları eteklerinde kurulan Edremit Tarıma Dayalı (Süs Bitkileri-Seracılık) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kuruluş süreçleri, parsellerin teknik özelleri gibi konu başlıklarının yer aldığı bilgilendirme toplantısı Edremit Ticaret Odası Meclis Salonu'nda ETO meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Edremit Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi sorumlusu Selma Tekçe, OSB Bölge Müdürlüğü Personeli Emre Kıdanlı ve Utku Yılmaz ile Bölge Müdürü Recep Özbudak'ın sunumlarıyla gerçekleştirilen toplantıda; OSB'nin kuruluş süreçleri, iklim, lokasyon ve pazarlama avantajları ile 10 dönüme düşürülen sera ve sanayi parsellerinin teknik özellikleri, değerlendirildi.

Kısa sürede hayata geçirilmesi planlanan OSB'de bin 500 kişiye istihdam sağlanarak ilçe ekonomisine katkı sağlanması hedeflendiği bilgisi verildi.