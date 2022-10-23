TDP lideri Sarıgül: “Muhalefet NATO konusunda hükümete destek versin”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, önümüzdeki hafta TBMM'de Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliklerinin konuşulacağı oturumda muhalefetin hükümete destek vermesi çağrısında bulundu.

Balıkesir'de esnaf ziyareti yapan ve gençlerle bir araya gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti binasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. TBMM'de Finlandiya ve Norveç'in NATO'ya üye olmaları görüşmelerini değerlendirerek başlayan Sarıgül, “Önümüzdeki günlerde parlamentoda çok önemli bir konu oylanacak. Yani Finlandiya ve İsveç NATO'ya girmek istiyorsa TBMM'nin mutlaka onayına müracaat etmek durumundadır. O nedenle parlamentodaki muhalefet partilerine sesleniyorum; lütfen salı günü önerge vererek hükümete yetki verin ve deyin ki Finlandiya ve İsveç NATO'ya girmek istiyorsa Türkiye'deki 8,5 milyon mülteciyi mutlaka ve mutlaka Avrupa Birliği ülkelerine eşit olarak almalıdır. Aksi takdirde hükümete bunu yerine getirmiyorsa NATO'dan çıkma yetkisini dahi verin, hükümetin elini güçlendirin ki hükümet NATO'nun karşısına daha ciddi bir şekilde otursun” diye konuştu.

“Mülteci sorunu böyle çözülür”

Muhalefet partilerinin hükümete vereceği destekle ülkedeki mülteci sorununun aşılacağını kaydeden Sarıgül, “Bunu yaparsak 8,5 milyon mülteciyi rahatlıkla Avrupa Birliği ülkelerine eşit olarak göndeririz ve Türkiye büyük bir sorundan kurtulmuş olur dedi.

Bazı partilerin 'ben yarın iktidar olduğum zaman mültecileri gönderirim' sözlerini eleştiren Sarıgül, "Beyefendi bunlar kargo paketi değil, hiç kimseyi gönderemezsiniz. Türkiye Değişim Partisi işin ciddiyetini konuşur. Partimiz bunu oy almak için konuşmaz. Ama inanın ki cennet vatanıma sesleniyorum; nasıl ki Ukrayna'dan Avrupa'ya savaştan kaçan 9,5 milyon Ukraynalı'ya NATO üyesi ülkeler gönüllerini açtılarsa 8,5 milyon mülteciye de NATO üyesi ülkeler eşit oranda almalılar. Almanya'nın 90 milyon nüfusu var 500 bin, İtalya'nın 55 milyon nüfusu var 250 bin, Yunanistan'ın 20 milyon nüfusu var 20 bin mülteci alabilir. Yani o nedenle orantılı bir şekilde Türkiye'deki mültecilerin Avrupa Birliği ülkelerine alınmasını öneriyorum. Aksi takdirde NATO'dan çıkmalıyız. NATO'ya bu kozumuzu öne sürmeliyiz. Onun için bütün muhalefet partilerinin görevi çözüm üretmektir. Bütün muhalefet partilerini Salı günü TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırarak Finlandiya ve İsveç NATO'ya girmek istiyorsa 8,5 milyon mülteciyi eşit olarak AB ülkelerine almalıdır. Nasıl ki sarı saçlı, mavi gözlü, Hıristiyan kökenli Ukraynalıları aldılar, o zaman buradaki Müslüman kökenli 8,5 milyonu da NATO üyesi ülkeler almalı ve Türkiye'ye eşit davrandıklarını mutlaka göstermelidirler” ifadelerini kullandı.

“Camilerimiz de bizim, cemevleri de"

Sarıgül, 9 Nisan'dan bu yana yaptığı af çağrısını tekrar yineledi. Başörtüsü özgürlüğü ile ilgili açıklamalarda bulunan Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi olarak biz başı açık kardeşimizle de başı kapalı kardeşimle de her zaman beraberiz. Muharrem ayı da bizim, ramazan ayı da bizim, camilerimiz de bizim, cemevleri de bizim diyen bir siyasi partiyiz. Şu anda başörtülü kardeşlerimizin herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarında, özellikle Milli Savunma, İçişleri ve diğer bakanlıklarda çalışmalarında hiçbir mahsur yok. Herkes rahatlıkla kendi giyim ve kuşamıyla çalışabiliyor dedi.

Sarıgül, başörtüsü konusunda referandum yapılacaksa sadece kadınların oy kullanması teklifinde bulunarak, "Kadınlarımız kendi hak ve hukuklarını kendileri özgürce tayin etsin" dedi.