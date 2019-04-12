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Tebrik için gönderilen çiçekleri mezat ile sattı

31 Mart Yerel seçimlerinde İyi Partiden Susurluk Belediye Başkanlığını kazanan Nurettin Güney, makamına kutlama ve tebrik için gönderilen yüzlerce çiçeği mezatla sattı.

Başkan Güney, elde edilen parayı sportif faaliyetlerde ve sosyal yardımlarda kullanacağını açıkladı.


Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, belediye başkanı seçilmesi nedeniyle kendisini kutlamak için makamına gelen yüzlerce çiçeği düzenlenen mezat ile sattı. Başkan Güney mezatta sattığı çiçeklerden gelen yaklaşık 37 bin lirayı gelir kaydı olarak belediye bütçesine kaydettirdi. Başkan Güney kendisine çiçek gönderen vatandaşlara da mezatta satılan çiçeklerinin satış makbuzlarını gönderdi.


Başkan Güney, mezat satışı sonrası yaptığı açıklamada, “31 Mart Yerel seçimlerinde şahsıma oy vererek, belediye başkanı olmamı sağlayan Susurluklu vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar başkan seçildikten sonra tebrik amacıyla çiçek gönderdiler. Belediye Başkanı olarak karar aldık ve gelen bu çiçekleri mezat ile satarak, belediyeye gelir olarak kaydedilmesi kararını aldık. Park Düğün salonunda yaptığımız mezata işadamları, tüccar ve esnaflarımız davet edildi. Yapılan mezattan belediyemize 37 bin lira gelir sağladık. Bu geliri belediye bütçesine kaydettirdik. Bu gelen parayı çocukların spor faaliyetlerine ve fakir, fukaraya sosyal yardım olarak dağıtma kararı aldık” şeklinde konuştu.

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