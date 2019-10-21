İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tecrübeli hakem jübile yaptı

Pazar günü Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri 1 Nolu Saha’da Yenicespor ve Ayşebacı Fatihspor arasında oynanan Balıkesir 1.

Pazar günü Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri 1 Nolu Saha'da Yenicespor ve Ayşebacı Fatihspor arasında oynanan Balıkesir 1. Amatör Küme Merkez B Grubu karşılaşması bir vedaya sahne oldu. Yenicespor'un 3-1 galibiyetiyle tamamlanan müsabakanın son düdüğünü çalan maçın hakemi Ahmet Ayaz, hakemlik hayatına nokta koydu.


Oyuncular tarafından kırmızı kart gösterildikten sonra omuzlara alınarak uğurlanan Ahmet Ayaz'a Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Mehmet Özkan, Balıkesir İl Hakem Kurulu Başkanı İzzet Özalp ve Süper Lig eski hakemi Aytekin Durmaz tarafından plaket verilerek, hizmetleri için teşekkür edildi.


Karşılaşmanın ardından, hakem arkadaşlarıyla birlikte duygusal anlar yaşayan Ahmet Ayaz, “Çok şükür ki böyle güzel insanlar biriktirmişim. Hakemlik kariyerimi noktaladığım bugün, beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ediyorum. Hakkımın geçtiği varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin” dedi.


2003 yılında başlayan hakemlik kariyerinde 170 profesyonel müsabakada görev yapan, Üst Klasman Yardımcı Hakemi kadrosuna yükselerek, Süper Lig maçlarında bayrak çekmeyi başaran ve asıl mesleği Makine Mühendisliği olan Ahmet Ayaz'ı bu özel gününde eşi Selin Ayaz ve kızı Ela da yalnız bırakmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.