TED Bandırma Koleji törenle açıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Türk Eğitim Derneği (TED) Koleji düzenlenen coşkulu törenle hizmete girdi.

TED Bandırma Koleji kampüsünde gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Farklı illerdeki TED Koleji mezunlarının konuşmasıyla devam eden törende TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu eğitim alanındaki ilk sivil toplum örgütü olma sorumluluğunu taşıdıklarını dile getirdi. Milli şuurdan uzaklaşmadan yabancı dilde eğitim vermenin önemine değinen Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun için birinci hedefimiz ülkenin her tarafına meşalemizi taşımak. İkinci olarak sadece imkanı olan insanları değil, imkanı olmayan insanları düşünmek. Hem okullarımızda hem de genel merkez olarak burs veriyoruz. İlkokuldan aldığımız öğrencilerimizi, mali imkanı yeterli olmayan evlatlarımızı üniversitenin sonuna kadar okutuyoruz. Bugün yaklaşık 4 bin evladımıza el uzatıyoruz. Bu milletin evlatları bize emanettir. Kaynağı harcadığımız kadar çıktıya muhtaç olduğumuzu unutmayalım. Eğitimde sosyal adaleti sağlamak için imkanı olmayan çocuklarımızı nitelikli eğitmemiz gerekir. Bizim eğitim derneğimizdeki sistem şudur, değerleri, inancı ve kültürü olmayan bir toplum yaşamaz" dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada, TED Kolejinin eğitim alanında uzun yıllardır hizmet eden bir marka olduğunu ve Bandırma'da açılması dolayısıyla mutlu olduğunu çok heyecanlandığını ifade etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da okulun kalite standartlarının çok yüksek olduğunu Balıkesir merkezde de TED Kolejinin faaliyet göstermesi dileğinde bulundu.

Törene çok sayıda veli ve öğrencinin yanı sıra Erdek Belediye Başkanı Burhan Karşılık, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal da katıldı. Pasta ve kurdele kesiminin ardından törene katılanlar toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.