Tefeci operasyonunda FETÖ yayını ele geçirldi

Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir merkezli Bandırma ve Edremit ilçesinde tefeci operasyonu gerçekleştirildi. Bandırma´da 3 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 55 bin lira para, 70 adet banka dekontu, 15 adet senet, 3 adet bilgisayar, 1 adet tablet ve 97 adet FETÖ terör örgütüne ait Sızıntı dergisi ele geçirildi. Edremit´te ise 4 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 10 bin lira civarında senet, 6 bin 500 lira para ele geçirildi. Diğer iki şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise bir şey bulunamadı. Yakalanan 9 şahsa tefecilik suçlarından işlem yapıldı.