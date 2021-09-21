Tek kurşun atışları Ege finali Sındırgı'da yapıldı

Avcılık ve atıcılık sporlarının yoğun bir şekilde gerçekleştiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 'tek kurşun atış yarışması'nın Ege finali ilgi gördü. Sındırgı Belediyesi ve Sındırgı Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü işbirliği ile düzenlenen yarışmaya özellikle Antalya, Kocaeli, Aydın, Manisa, Uşak, İzmir, Bursa gibi çevre iller başta olmak üzere ilçeden ve çeşitli bölgelerden bin beş yüze yakın sporcu katıldı.

Mandıra Harman yeri mevkiinde düzenlenen atışlar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Atış alanında avcılar, 50 metre mesafedeki 3 noktaya ayrı ayrı ateş etti. Yarışmada Manisa Gördes ilçesinden Şahin Savcı birinciliği üstlenirken, Manisa Demirci ilçesinden Mehmet Atıcı 2., Bursa İznik Avcılar kulübünden Gürsoy Bağcı 3. oldu.

Çevre illerden de katılımın oldukça yüksek olduğunu belirten Sındırgı Avcılar Kulübü Başkanı Bülent Ata, “Sındırgı Avcılar Kulübü ve Sındırgı Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu kurşun atışlarındayız. Bu 2. atışımız. Daha önce pandemiden önce de yapmıştık. Bu sene ikincisini yapıyoruz. Manisa, İstanbul, Kocaeli, Uşak, Eskişehir, Manisa, İzmir, Balıkesir gibi illerimizden ilçelerimizden atıcı arkadaşlar geldi. Emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum“ dedi.

Manisa Gördes Avcılar Derneği Başkanı Ahmet Esen, “3 arkadaş geldik. Daha önceden gelen arkadaşlarımız var. Onlar sabahtan geldi. Atışlar güzel gidiyor. Pandemiden dolayı herkes atışa gelemiyor. İnşallah başarılı atış yaparlar“ dedi.

Sındırgı'daki yarışlara destek maksadıyla geldiklerini belirten Manisa Kırkağaç Gelenbe Avcılar Derneği Başkanı İbrahim Ethem Duman, “Atışlarımız şu an güzel geçiyor. 5-6 tane 36'yı bulan arkadaşımız var. Daha da güzel olacağına inanıyoruz“ dedi.

Avcıları buluşturan bir faaliyet olduğunu belirten Manisa Demirci Avcılar Atıcılar Derneği Üyesi Behçet Özkul, “Av sezonu başladı ama bu tür etkinliklerde bir araya gelmek sevindirici. Beraber oluyoruz, vakit geçiriyoruz. Aynı zamanda tek kurşun atış yarışmasında da yarışıyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz“ dedi.

Avcılar Kulübü ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile birçok farklı organizasyona imza atılıyor. Pandemi sebebiyle bir süre etkinliklere ara verilse de aşılama çalışmalarının artması ile birlikte kurallar çerçevesinde yeniden avcıları bir araya getiren organizasyonlar başladı. 2019 yılında ilki gerçekleştirilen tek kurşun atış yarışmasının ikincisi Ege finali olarak gerçekleştirildi.

Alternatif sporlara desteği ile Sındırgı'da her alanda sosyal etkinliklerin gerçekleşmesini sağlayan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlik, aşağı yukarı akşamın karanlığına doğru da devam ediyor. Yani bu şunu gösteriyor; insanlar ilgililer ve buraya Gördes, Demirci, Simav, Akhisar gibi farklı alanlardan geliyorlar. Ve burada etkinlikte bulunuyorlar. Bu çok önemli bir hadise. Ben böyle bir spor etkinliğinden dolayı, Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanımız Bülent Ata'ya ve ekibine, belediyemizin personeline sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Biz sportif faaliyetlere, doğa ve doğal yaşamı desteklemeye devam edeceğiz“ dedi.