İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekneleri sürüklenen mültecileri sahil güvenlik kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına kaçarken tekneleri arızalanarak sürüklenen mültecilerin imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına kaçarken tekneleri arızalanarak sürüklenen mültecilerin imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti.


Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Midilliy'ye gitmek için denize açılan kaçakların bulunduğu tekne, Maden adası açıklarında motor arızası yaptı. Fırtınada sürüklenmeye başlayan teknedeki göçmenler, telefonla yardım istedi. Bölgede devriye gezen sahil güvenlik botu, sürüklenen tekne içindeki 7 erkek, 4 kadın ve 2 çocuk olmak üzere toplam 13 Afganistan uyruklu kaçağı kurtardı. 13 düzensiz göçmen daha sonra Ayvalık'a getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.