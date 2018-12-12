Tekneleri sürüklenen mültecileri sahil güvenlik kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına kaçarken tekneleri arızalanarak sürüklenen mültecilerin imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti.

Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Midilliy'ye gitmek için denize açılan kaçakların bulunduğu tekne, Maden adası açıklarında motor arızası yaptı. Fırtınada sürüklenmeye başlayan teknedeki göçmenler, telefonla yardım istedi. Bölgede devriye gezen sahil güvenlik botu, sürüklenen tekne içindeki 7 erkek, 4 kadın ve 2 çocuk olmak üzere toplam 13 Afganistan uyruklu kaçağı kurtardı. 13 düzensiz göçmen daha sonra Ayvalık'a getirildi.