Teknoloji bağımlılığı zeka oyunları ile önlenecek

Öğrenciler arasında teknoloji bağımlılığının artması, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü harekete geçirdi. Rehber Öğretmen Mine Bunsuz'un eğitmenliğini yaptığı kursa katılan 28 öğretmen zeka oyunlarını öğrenirken, öğrendiklerini öğrencilerine öğretecekler. 44 saatlik kursun 35 günde tamamlanacağını anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, kursların 5 etap halinde devam edeceğini söyledi. Kursu ziyaret eden Kaymakam Hüseyin Öner'de kurs öğretmeni Mine Bunsuz'dan bilgi aldı ve öğretmenlerle zeka oyunu oynadı. Kursun birinci etabının tamamlanmak üzere olduğunu anlatan Öğretmen Mine Bunsuz, “Zeka oyunları, eğitimde son denece önemli. Kursumuza katılan öğretmenler öğrencilere ve ailelerine faydalı olacaklar. Öğrencilerimizi telefon, tablet ve bilgisayar bağımlılığından kurtararak verimli ders çalışma alışkanlığı kazanmalarını istiyoruz. Önümüzdeki aylarda anne baba çocuk turnuvaları düzenlemek istiyoruz Yaşlı ve emekli olmuş insanlarımıza da zeka oyunlarını öğreterek Alzheimer olmalarının önüne geçmek istiyoruz. Zeka oyunları dikkati artıyor. Tablet ve telefondan uzak tutuyor” dedi. Kursiyerlerden Nadire Persil de, “ Bu oyunlar 7'den 70'e herkesin oynayabileceği oyunlar. Böyle bir imkanı sağladığı için Halk Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz Gençlerimiz teknoloji bağımlısı olarak yaşıyorlar. Bunlar, bizim çocuklarımıza öğretebileceğimiz oyunlar. Çocuklarımızı bir nebze olsun teknoloji bağımlılığından kurtarabilirsek mutlu olacağız” dedi. Ercan Akarsu ise, “ Kursumuzda 30'ya yakın zeka oyunu öğrendik. Bizim çok ilgimizi çekti. Çocuklarında ilgisini çekeceğine inanıyoruz. Çocuklar eğlenerek öğrenecek ve biraz olsun teknolojiden uzak olacaklar” dedi. Annesi ile kursu gelen öğrencilerden Çağan Karabacak da,” Ben en çok mangalayı seviyorum. Akşam annemle babamla oynuyorum. Arkadaşlarıma da öğretmek istiyorum” dedi.