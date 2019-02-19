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Tekvandoda milli görev

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin sevilen antrenörlerinden Volkan Sersan, milli takımda görev aldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin sevilen antrenörlerinden Volkan Sersan, milli takımda görev aldı.


Türkiye Tekvando Federasyonu ev sahipliğinde Antalya'da başlayan ve 51 ülkeden 1615 sporcu ile büyük bir katılıma sahne olan 6. Türkiye Açık Tekvando Şampiyonası'nda Ayvalık Spor Kulübü antrenörü Volkan Sersan'a milli takım antrenörü olarak görev verildi.


13 yıldır Ayvalık'ta yüzlerce sporcu yetiştiren, aynı zamanda uluslararası ve ulusal maçlarda derece elde etmiş birçok başarılı sporcuya sahip olan Sersan, hala Gençler Milli Takım Antrenörü olarak aktif görev yapıyor.


Sporcularına vermiş olduğu değerler eğitimleri ile sporun dışında sporcularının her konuda örnek birey olmaları için çaba göstermesiyle gönüllerde taht kuran Sersan, aynı zamanda okullardaki kariyer günleri etkinliklerine de katılarak bilgi ve tecrübelerini ilçedeki çocuk ve gençlere aktarmasıyla tanınıyor.


Her gün çalışmalarını Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Tekvando Salonu'nda sürdüren Volkan Sersan 13-17 Şubat tarihleri arasında yapılan müsabakalarda Türk Milli Takımı adına yarışan Gençler kategorisindeki sporcuların maçlarında büyük bir başarıyla görev yaptı.

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