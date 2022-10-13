Telafi eğitimine katıldı, 58 yaşında üniversiteli oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi'nde önceki yıl başlatılan telafi eğitimi devam ederken, bu sayede meslek lisesi diploması alan 58 yaşındaki Tarık Erdil de üniversiteli oldu. Tarık Erdil'e teşekkür belgesi veren Burhaniye Mesleği Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan, 200'ün üzerinde ustanın meslek lisesi diploması sahibi olduğunu söyledi.

Burhaniye'de marangozluktan emekli Belediye Meclis Üyesi Tarık Erdil, Mesleki Eğitim Merkezindeki telafi eğitimimi tamamlarken, meslek lisesi diploması aldı. Erdil, ilk kez girdiği üniversite sınavlarında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mimari El Sanatları bölümünü kazandı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünü de kaydını yaptırdı. Erdil'i kutlayan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan teşekkür belgesi takdim etti. Üniversiteli olma sevinci yaşayan 2 çocuk babası Tarık Erdil, “ Geçtiğimiz yıl devletin verdiği bir imkandan yararlanarak Burhaniye Çıraklık Eğitim Merkezinde telafi eğitimine katıldım. Diploma telafi eğitimi verildi. Biz, bir yıl sınavlara girdik. Eğitimi tamamladıktan sonra sonuç olarak 4 yıllık diploma sahibi olduk arkadaşlarla birlikte. Üniversite sınavlarında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mimari El Sanatları bölümünü kazandım. Onun akabinde de Anadolu Üniversitesi açık öğretimde Yerel Yönetimler bölümüne de kayıt yaptırdım. Şu anda yani hiç hayalimde olmayan şeyler oldu. Hayat bizi bu yaştan sonra farklı noktaya getirdi. Tabi önümüzde süreç var. Bir deneyeceğiz şansımızı. Okumaya çalışacağız. Arkadaşlar tavşan gibi koştular liseyi bitirdiler. Biz kaplumbağa gibi biraz geç de olsa aynı diplomayı aldık. Üzerine de koymaya çalışıyoruz. Yani söyledikleri gibi yarınlarda eğitim şart. Ben burada bize destek olan başta sayın müdürümüze ve öğretmenlerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah, katkımız olur esnafımıza, esnafın yanında çalışan arkadaşlara diye düşünüyorum” dedi. Tarık Erdil'i kutlayan Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan da, “ Diploma telafi eğitimi programımız 2020 yılında çıkan bir yasa ile yürürlüğe girdi. Şu anda mevcut öğrencilerimizle beraber dışardan daha önce ustalık belgesi almış olan vatandaşlarımız, telafi eğitimiyle beraber ustalık belgesinin yanında diploma almaya hak kazanıyorlar. Meslek Lisesi mezunu olmaya hak kazanıyorlar. Bu büyük bir imkan. Şu anda 200'e yakın öğrencimiz bu imkandan yararlandı. Geçtiğimiz yıl 125'in üzerinde öğrencimiz mezun oldu. Bu öğrencilerimizden bir tanesi de eski çalışanlarımızdan Tarık Erdil, üniversite sınavına girerek başarılı oldu. Bu, öğrencilerimize büyük bir örnek teşkil ediyor. Başarı diliyoruz kendisine. Bu noktada bir çok esnafımızı, hem meslek lisesi mezunu olmaları ve isterlerse üniversiteye devam etme şanslarını kullanmaları adına okulumuza kayda bekliyoruz” dedi.